الذهب يتعافى بعد أكبر خسارة في 6 أسابيع

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء بعدما دفع صعود عوائد السندات الأمريكية، بدعم رهانات على أن مجلس الفدرالي الأميركي سيرفع أسعار الفائدة بأسرع من المتوقع، المعدن النفيس لأكبر انخفاض في ستة أسابيع في الجلسة السابقة.
             
وزاد الذهب 0.2% في العقود الفورية إلى 1804.46 دولار للأونصة، بعدما ارتفع أمس الاثنين لأعلى مستوى في أكثر من شهر عند 1831.62 دولار قبل أن يتخلى عن المكاسب ويغلق منخفضا 1.5%.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1804.30 دولار.

وتراجعت أسعار الذهب في 2021 بنحو 4% مسجلا أسوء أداء في 6 سنوات وأول تراجع في 3 سنوات..

وتراجعت الفضة في العقود الفورية 0.4% إلى 22.77 دولار للأونصة، بينما ارتفع البلاتين 0.1% إلى 956 دولارا، وزاد البلاديوم 1.2% إلى 1847.69 دولار.

 

 

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