مؤشر نيكي يقفز لأعلى إغلاق له منذ شهر ونصف





قفز مؤشر نيكي الياباني الثلاثاء ليغلق على أعلى مستوياته منذ ستة أسابيع مدعوما بأسهم الشركات المرتبطة بالرقائق وأسهم قطاع صناعة السيارات بعد إغلاق قوي للأسهم الأميركية الليلة الماضية ومع تراجع الين الذي دعم أسهم السيارات.



وارتفع المؤشر نيكي في أول يوم تداول في العام الجديد 1.77% إلى 29301.79 نقطة وهو أعلى إغلاق منذ 25 نوفمبر بادئا العام الجديد على ارتفاع لأول مرة منذ 2018.

أسهم قطاع السيارات ترتفع بنحو 4.5%

وقفز سهم تويوتا موتور بنحو 6.13% مما دعم مؤشر توبكس الأوسع نطاقا ليغلق على ارتفاع 1.9% مسجلا 2030.22 نقطة.

وارتفعت أسهم قطاع السيارات 4.5% بدعم من ارتفاع سهم هوندا موتور 3.07% ونيسان موتور 6.17% مع صعود سعر الدولار إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من شهر أمام الين.



في حين ارتفع سهم طوكيو إلكترون لصناعة الرقائق 3.23% وكان أكبر مساهم في ارتفاع المؤشر نيكي تلاه سهم أدفانتيست لأشباه الموصلات بارتفاع 3.67% ثم شين إيتسو كميكال 3.69%.

