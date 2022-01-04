مي عمر في أحدث ظهور لها.. تتألق بفستان راقي وأنيق

تألقت الفنانة مي عمر بفستان راقي وأنيق في احدث ظهور لها، حيث تواجدت الفنانة مي عمر في دبي منذ أيام واستقبلت العام الجديد 2022 هناك.

إطلالة مي عمر

وشاركت مي عمر جمهورها بإطلالاتها، حيث تصدرت تريند جوجل في الساعت القليلة الماضية، وقامت بنشر صورا جديدة لها عبر حسابها على Instagram.

مي عمر تتألق بفستان راقي وأنيق

وفي أحدث ظهور للفنانة مي عمر، أطلت بفستان أبيض قصير، مع حزام حدد خصرها وحذاء ذو رقبة عالية باللون الأبيض.

مي عمر في أحدث ظهور لها

تزينت مي عمر بعقد بسيط تاركة شعرها الناعم ينسدل على كتفها، ولاقت الصور إعجاب متابعيها.

مي عمر في أحدث ظهور لها

مي عمر تستعد لتصوير فيلم بنات رزق

ومن المقرر أن مي عمر، تستعد لتصوير فيلم "بنات رزق" الذي تشارك في بطولته مع شيرين رضا وأروى جودة، وتجسد فيه دور نصابة.

أبطال فيلم بنات رزق

وفيلم "بنات رزق" سيناريو وحوار كريم شيرين وإخراج مرقس عادل وإنتاج الريماس للإنتاج الفني وتدور أحداثه في قالب تشويقي ومن المقرر أن يتم تصويره في العديد من الدول الأوربية والعربية.

أخر أعمال الفنانة مي عمر

وكان أخر أعمال الفنانة مي عمر مسلسل "نسل الأغراب" بطولة النجوم: أحمد السقا، أمير كرارة، محمد دياب، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، ريم سامي، ملك زاهر، وغيرهم، من تأليف وإخراج محمد سامي، وتدور أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق