مان يونايتد ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي.. ملخص المباراة والنتيجة النهائية

مان يونايتد ضد وولفرهامبتون

فاز فريق وولفرهامبتون على نظيره مانشستر يونايتد، بنتيجة 1-0، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء الاثنين، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن ختام مباريات الجولة الـ21 من مسابقة الدوري الإنجليزي بالموسم الجارى 2021-2022.

وتستعرض بوابة “الفجر” الإلكترونية في النقاط التالية ملخص مباراة مان يونايتد ضد وولفرهامبتون والنتيجة النهائية

مان يونايتد ضد وولفرهامبتون

أحرز جواو موتينهو هدف الفوز لصالح وولفرهامبتون ضد مان يونايتد في الدقيقة 82 من عمر اللقاء.

ولعب فريق وولفرهامبتون مبارة قوية ليفوز بالمركز الثامن برصيد 28 نقطة، بينما احتل مانشستر يونايتد المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة.

تشكيل مان يونايتد ضد وولفرهامبتون

وجاء تشكيل مان يونايتد ضد وولفرهامبتون، كالتالى:

حراسة المرمى: دي خيا

خط الدفاع: لوك شاو، رافاييل فاران، جونز، وان بيساكا

خط الوسط: ماتيتش، ماكتومناي، سانشو، جرينوود

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، كافاني.

مان يونايتد ضد وولفرهامبتون

وحقق مانشستر يونايتد في وقت سابق فوزا ثمينا على بيرنلي بنتيجة 3-1، في الجولة الـ 20 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

أما وولفرهامبتون صاحب المركز الثامن، فقد فرض التعادل السلبي على تشيلسي في الجولة الـ 18 من مسابقة الدوري الإنجليزي.