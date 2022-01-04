الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة حتى الأحد المقبل.. وتعلن درجات الحرارة

حذرت الأرصاد الجوية من ظاهرة الشبورة الكثيفة التي تجتاح البلاد وتعيق الرؤية في الصباح الباكر، حتى الأحد المقبل، كما أعلنت في بيانها عن درجات الحرارة المتوقعة حيث تنخفض الصغرى لـ5 درجات مئوية.

وحرصا من بوبة “الفجر” الإلكترونية نقدم لمتابعينا الكرام كافة التفاصيل المتعلقة بحالة الطقس بداية من اليوم الثلاثاء الموافق 4-1-2022؛ وحتى الأحد المقبل الموافق 9-1-2022.

حالة الطقس الثلاثاء 4 يناير 2022:

تشهد البلاد شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

حالة الطقس الأربعاء 5 يناير:

وتوقعت الأرصاد في البيان، أن هناك شبورة مائية كثيفة وشوائب عالقة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس من الخميس 6 يناير إلى الأحد 9 يناير:

كما تتوقع الأرصاد وجود شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من الثلاثاء 4 يناير وحتى الأحد 9 يناير، تتمثل في البيان التالي:

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 4 يناير:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 18 درجة الصغرى 10 درج

السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 12 درجة

جنوب سيناء العظمى 22 درجة الصغرى 14 درجة

شمال الصعيد العظمى 18 درجة الصغرى 07 درجة

جنوب الصعيد العظمى 23 درجة الصغرى 09 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 5 يناير:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 18 درجة الصغرى 09 درجة

السواحل الشمالية العظمى 17 درجة الصغرى 10 درجة

جنوب سيناء العظمى 21 درجة الصغرى 15 درجة

شمال الصعيد العظمى 18 درجة الصغرى 07 درجة

جنوب الصعيد العظمى 23 درجة الصغرى 08 درجة



درجات الحرارة المتوقعة الخميس 6 يناير:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 18 درجة الصغرى 10 درجة

السواحل الشمالية العظمى 17 درجة الصغرى 10 درجة

جنوب سيناء العظمى 22 درجة الصغرى 13 درجة

شمال الصعيد العظمى 18 درجة الصغرى 07 درجة

جنوب الصعيد العظمى 24 درجة الصغرى 09 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 7 يناير:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 17 درجة الصغرى 09 درجة

السواحل الشمالية العظمى 16 درجة الصغرى 08 درجة

جنوب سيناء العظمى 24 درجة الصغرى 14 درجة

شمال الصعيد العظمى 17 درجة الصغرى 05 درجة

جنوب الصعيد العظمى 25 درجة الصغرى 11 درجة

درجات الحرارة المتوقعة السبت 8 يناير:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 18 درجة الصغرى 09 درجة

السواحل الشمالية العظمى 17 درجة الصغرى 11 درجة

جنوب سيناء العظمى 24 درجة الصغرى 15 درجة

شمال الصعيد العظمى 18 درجة الصغرى 07 درجة

جنوب الصعيد العظمى 25 درجة الصغرى 11 درجة



درجات الحرارة المتوقعة الأحد 9 يناير:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 18 درجة الصغرى 09 درجة

السواحل الشمالية العظمى 17 درجة الصغرى 11 درجة

جنوب سيناء العظمى 25 درجة الصغرى 15 درجة

شمال الصعيد العظمى 18 درجة الصغرى 07 درجة

جنوب الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 12 درجة