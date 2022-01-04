عالج..الزراعة تنفي علاقة البصل الأخضر المصرى بمرض "" E.coli"

عينات البصل التى احتوت على مرض " E.coli"" تم توريدها إلى هولندا بطريقة غير مباشرة

نفت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي المصرية، اليوم الثلاثاء، الأخبار المتداولة عن احتواء البصل الاخضر على مرض " E.coli"، مؤكدة على ان البصل الذي احتوي تلك البكتريا تم إدخاله لهولندا بصورة غير مباشرة.

وبلغت صادرات مصر من البصل الأخضر فى عام 2021 حوالى 43 ألف طن تم تصديرها إلى اكثر من 36 دولة مختلفة من دول العالم وعلى رأسها كبرى دول الأتحاد الأوروبي والتى لم تقم بأبداء أى ملاحظات أو اخطارات رفض أية شحنة من تلك الكميات.

وقالت الوزارة في بيان رسممي، إنها لم تتلقي أية ملاحظات أو إخطارات رفض للبصل الأخضر من أي دولة من دول العالم نتيجة لوجود أية ملوثات ميكروبيولوجية أو تجاوز نسب متبقيات مبيدات خلال الفترة الماضية نهائيًا، مؤكدة إنه لم يوجد أى عينات يتم رفضها من البصل الأخضر نتيجة تلوثها بهذه البكتريا والتي تم تحليلها من خلال المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية خلال الشهور الماضية.

وعلقت الوزارة على إدعاءات مركز الأمراض في كوبنهاغن، قائلة "إن الحالة المذكورة هي لبصل أخضر ورد إلى الدنمارك بصورة غير مباشرة وذلك من خلال دولة هولندا، وقد تم تصنيعه ضمن سلطات خضراء طازجة سابقة التجهيز، فبالتالي يعتبر عملية تصنيعية إضافية تكون في الأساس على مسئولية المُصنع والجهة التى قامت بتجهيزه.

وأكدت الوزارة ان عمليات تصدير البصل الأخضر تير إلى الدنمارك بصورة منتظمة واخر شحنه تم تصديرها إلى الدنمارك كانت بتاريخ ٢٧ ديسمبر ولم ترد إلى مصر اي ملاحظات من الجهات الرسمية في الدنمارك علي شحنات البصل الأخضر حتي تاريخه.

والجدير بالذكر أن صادرات مصر الزراعية والتى تجاوزت 5.6 مليون طن لأول مرة فى التاريخ هذا العام 2021 نظرًا للجهود التى تقوم بها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى عمليات أحكام الرقابة من خلال الحجر الزراعى والمعامل المعتمدة لكافة تحاليل أنواع E.coli ، وفتح الأسواق الجديدة والمنظومة الجديدة لتكويد المزراع التصديرية.