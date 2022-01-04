ارتفاع الأسهم الأوروبية بدعم أسهم السياحة والبنوك



واصلت الأسهم الأوروبية ارتفاعها اليوم الثلاثاء مدفوعة بأسهم قطاعات السفر والبنوك وأسهم الشركات المرتبطة بالسلع وسط دلائل جديدة على أن سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا قد تكون أقل شدة مما كان يعتقد من قبل.

وبحسب "رويترز" ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6% إلى 493.1 نقطة مسجلا ارتفاعا قياسيا جديدا بعد إغلاق مؤشري ستاندارد أند بورز وداو جونز الأمريكيين على ارتفاع قياسي الليلة الماضية.

وارتفع مؤشر قطاع السفر الأوروبي 3.3% إلى أعلى مستوياته في 6 أسابيع وصعدت أسهم شركات الطيران البريطانية فزاد سهم رايان إير 9% وإي.إيه.جي المالكة لشركة الخطوط الجوية البريطانية 10% وزاد سهم ويز إير 10% مع تحسن حركة الطيران في ديسمبر. وسجل مؤشر ستوكس الأوروبي ارتفاعا بنسبة 22.4% في حين ارتفع ستاندارد أند بورز 26.9%.