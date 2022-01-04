تقرير: 1.2 تريليون دولار نشاط التسوق عبر مواقع التواصل بحلول 2025  





تتوقع دراسة نشرتها شركة أكسنتشور نمو نشاط التسوق عبر شبكات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتيك توك ووي شات بمعدل يعادل ثلاث أمثال معدل نمو النشاط على قنوات التسوق التقليدية.

وقالت شركة الاستشارات في تقريرها إنها تتوقع وصول حجم "التجارة الاجتماعية" التي تتم كل تعاملاتها عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى 1.2 تريليون دولار بحلول 2025 مقابل 492 مليار دولار خلال 2021. يأتي هذا النمو بفضل المستهلكين من الأجيال الشابة والمنتظر أن يمثلوا 62 في المائة من إجمالي الإنفاق الاستهلاكي.

يذكر ان السلع الأكثر رواجا على شبكات التواصل الاجتماعي تشمل الملابس والأجهزة الإلكترونية ومستلزمات الديكور المنزلي. كما تسجل مبيعات مستحضرات التجميل والعناية الشخصية نموا قويا عبر شبكات التواصل، في الوقت الذي يلعب فيه نشطاء شبكات التواصل دورا مهما.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن دراسة أكسنتشور أظهرت وصول عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في العالم خلال العام الماضي إلى نحو 3.5 مليار مستخدم يقضي الواحد منهم في المتوسط ساعتين ونصف الساعة على شبكات التواصل يوميا. كما أن سوق التجارة الاجتماعية مازال بعيدا عن التشبع في الولايات المتحدة وبريطانيا مقارنة بالصين التي يتسوق فيها 80 في المائة من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي عبر هذه الشبكات.