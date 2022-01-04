الدولار يرتفع مع بداية العام الجديد



ارتفع الدولار بعض الشيء أمام العملات الرئيسية مع تحسن المعنويات في الأسواق اليوم فصعدت الأسهم الأوروبية وعائدات السندات الحكومية في أول أيام التداول في عام 2022.

ولكن من المتوقع أن تظل أحجام التداول محدودة مع إغلاق سوق لندن، السوق الرئيسية للعملات في أوروبا، بسبب عطلة.



وعلى الرغم من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المدفوعة بالمتحور أوميكرون الذي ما زال يعطل السفر والخدمات العامة على مستوى العالم تعززت الآمال في إمكانية تجنب الضرر الاقتصادي من إجراءات إغلاق طويلة الأمد حسب رويترز.



وارتفع مؤشر الدولار 0.12 % إلى 95.79. وتراجع الين الياباني لفترة وجيزة إلى 115.36 ين للدولار وهو أدنى مستوياته منذ نهاية نوفمبر تشرين الأول لكنه عاود الارتفاع تدريجيا إلى 115.5 ين للدولار.



وتراجع اليورو 0.21 % إلى 1.1345 دولار في حين فقزت عائدات سندات الخزانة الألمانية بنحو أربع نقاط أساس إلى 0.138 % وهو أعلى مستوياتها منذ نوفمبر.

وانخفض سعر عملة البتكوين المشفرة 0.5 % إلى 46104 دولارات.