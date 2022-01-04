سعر اليورو اليوم الثلاثاء 4-1-2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
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تراجع سعر اليورو اليوم الثلاثاء 4-1-2022، تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 17.64 جنيه للشراء، و17.80 للبيع، مقابل سعر ختام أمس كان 17.73 جنيه للشراء، و17.91 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 17.65جنيه للشراء، و17.82 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 17.77 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع،سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:


سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
17.77 جنيه للشراء.

17.89 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
17.64 جنيه للشراء.

17.80 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر
17.73 جنيه للشراء.

17.91 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
17.65 جنيه للشراء.

17.82 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة
17.68 جنيه للشراء.

17.82 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
17.67 جنيه للشراء.

17.82 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
17.71 جنيه للشراء.

17.82 جنيه للبيع.

 

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