التضخم في إندونيسيا عند أعلى مستوى في 18 شهرا

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاء في إندونيسيا اليوم ارتفاع التضخم في أسعار المستهلكين بالبلاد في ديسمبر الماضي، مسجلا أعلى مستوى في 18 شهرا.

وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 1.87 % على أساس سنوي في ديسمبر، بعد ارتفاعها بنسبة 1.75 % في نوفمبر. وكان الخبراء يتوقعون ارتفاع المعدل إلى 1.80 %.

وتجدر الإشارة إلى أن التضخم في  ديسمبر هو الأعلى منذ يونيو من العام الماضي، عندما وصل التضخم إلى 1.96%.

وبلغ معدل التضخم الأساسي 1.56 % في  ديسمبر مقابل 1.44 % في الشهر السابق. وكان الخبراء يتوقعون ارتفاعه إلى 1.52 %.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.57 % في ديسمبر، بعد ارتفاع بنسبة 0.37 % في نوفمبر. وكان الخبراء يتوقعون ارتفاعا بـ 0.52 %.

 

 

 

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