التضخم في إندونيسيا عند أعلى مستوى في 18 شهرا
Advertisements
أظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاء في إندونيسيا اليوم ارتفاع التضخم في أسعار المستهلكين بالبلاد في ديسمبر الماضي، مسجلا أعلى مستوى في 18 شهرا.
وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 1.87 % على أساس سنوي في ديسمبر، بعد ارتفاعها بنسبة 1.75 % في نوفمبر. وكان الخبراء يتوقعون ارتفاع المعدل إلى 1.80 %.
وتجدر الإشارة إلى أن التضخم في ديسمبر هو الأعلى منذ يونيو من العام الماضي، عندما وصل التضخم إلى 1.96%.
وبلغ معدل التضخم الأساسي 1.56 % في ديسمبر مقابل 1.44 % في الشهر السابق. وكان الخبراء يتوقعون ارتفاعه إلى 1.52 %.
وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.57 % في ديسمبر، بعد ارتفاع بنسبة 0.37 % في نوفمبر. وكان الخبراء يتوقعون ارتفاعا بـ 0.52 %.