التضخم في إندونيسيا عند أعلى مستوى في 18 شهرا



أظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاء في إندونيسيا اليوم ارتفاع التضخم في أسعار المستهلكين بالبلاد في ديسمبر الماضي، مسجلا أعلى مستوى في 18 شهرا.

وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 1.87 % على أساس سنوي في ديسمبر، بعد ارتفاعها بنسبة 1.75 % في نوفمبر. وكان الخبراء يتوقعون ارتفاع المعدل إلى 1.80 %.

وتجدر الإشارة إلى أن التضخم في ديسمبر هو الأعلى منذ يونيو من العام الماضي، عندما وصل التضخم إلى 1.96%.

وبلغ معدل التضخم الأساسي 1.56 % في ديسمبر مقابل 1.44 % في الشهر السابق. وكان الخبراء يتوقعون ارتفاعه إلى 1.52 %.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.57 % في ديسمبر، بعد ارتفاع بنسبة 0.37 % في نوفمبر. وكان الخبراء يتوقعون ارتفاعا بـ 0.52 %.