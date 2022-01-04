ارتفاع التضخم في تركيا لأعلى مستوى منذ 2002

بلغ التضخم في تركيا خلال ديسمبر 36،08 % في نسبة قياسية منذ 2002 بسبب انهيار سعر صرف الليرة التركية على ما أظهرت أرقام رسمية نشرت اليوم.

ويعود هذا الارتفاع في أسعار السلع الاستهلاكية وهو أعلى بـ 7 مرات من الهدف الأساسي للحكومة إلى التراجع الكبير في سعر صرف الليرة التركية التي فقدت 45% من قيمتها في مقبل الدولار على سنة. وبلغت نسبة التضخم في نوفمبر 21،31 %.وتعتبر أسعار الفائدة المرتفعة عبئا على النشاط كما أنها تبطئ النمو الاقتصادي.



لكن البنوك المركزية ترفع معدلات الفائدة الرئيسية بدافع الضرورة عندما يخرج التضخم عن السيطرة.

وفقدت الليرة التركية 44 في المئة من قيمتها في مقابل الدولار في العام 2021، مع ازدياد الخسائر نهاية العام الماضي عندما أطلق إردوغان سلسلة من التخفيضات الحادة في أسعار الفائدة.