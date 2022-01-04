الليرة التركية تتراجع 5 %

الاقتصاد
بوابة الفجر
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نزلت الليرة التركية 5% اليوم بعد أن شهدت في 2021 أسوأ أداء لها منذ أن تولى الرئيس رجب طيب أردوغان السلطة قبل 20 عاما مع استمرار المخاوف من ارتفاع التضخم ومن سياسية نقدية غير تقليدية. ونزلت الليرة إلى 13.92 ليرة للدولار بعد أن أغلقت يوم الجمعة على 13.1875 ليرة للدولار.

وبحسب "رويترز" انصب اهتمام السوق على بيانات التضخم عن شهر ديسمبر المنتظر صدورها في وقت لاحق اليوم بعد أن أظهرت بيانات في مطلع الأسبوع ارتفاع أسعار التجزئة في اسطنبول 9.65% على أساس شهري في ديسمبر كانون الأول ليبلع المعدل السنوي 34.18%.

 

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