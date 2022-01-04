النفط ينخفض دون مستوى 78 دولارا



انخفض النفط إلى ما دون 78 دولارا للبرميل اليوم، مع تأهب مجموعة أوبك+ للموافقة على زيادة أخرى في إنتاج النفط على ما يبدو واستمر القلق من تأثير تصاعد الإصابات بفيروس كورونا على الطلب، على الرغم من الآمال في حدوث تعاف إضافي خلال 2022.



ومن المتوقع أن توافق منظمة أوبك وحلفاؤها فيما يتعرف بتجمع (أوبك+) غدا الثلاثاء على زيادة الإنتاج.



وتسببت السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا في تسجيل أعداد قياسية من الإصابات وتقليص الاحتفالات بالعام الجديد في أنحاء العالم. وأُلغي ما يزيد على أربعة آلاف رحلة أمس حسب رويترز.



وتراجع خام القياس العالمي مزيج برنت 42 سنتا أو 0.5 % إلى 77.36 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:02 بتوقيت جرينتش، بعد ارتفاعه في وقت سابق إلى 79.05 دولار. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52 سنتا أو 0.7 % إلى 74.69 دولار للبرميل.