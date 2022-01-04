تجارة التجزئة في ألمانيا تحقق مبيعات قياسية خلال 2021

الاقتصاد
بوابة الفجر
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رغم القيود المفروضة في إطار مكافحة جائحة كورونا، حققت تجارة التجزئة في ألمانيا مبيعات قياسية في عام 2021. فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن غربي ألمانيا اليوم أنه بفضل ازدهار التجارة عبر الإنترنت على وجه الخصوص، ارتفعت المبيعات بوجه عام وفقا للتقديرات الأولية بنسبة 0.9 في المائة بعد احتساب متغيرات الأسعار، وبنسبة 3.1 في المائة اسميا، مقارنة بعام 2020 الذي شهد أعلى مبيعات في تجارة التجزئة.

مع ذلك، أشارت نتائج الأشهر من يناير حتى نوفمبر 2021 إلى أن أجزاء من تجارة التجزئة الثابتة، على سبيل المثال متاجر المنسوجات والملابس والأحذية والسلع الجلدية، تكبدت خسائر في المبيعات في عام كورونا الثاني.

وفي يوليو الماضي، توقع الاتحاد الألماني لتجارة التجزئة زيادة اسمية في المبيعات بنسبة 1.5 في المائة لتصل إلى 586 مليار يورو للعام بأكمله.

وفي نوفمبر الماضي، ارتفعت مبيعات التجزئة اسميا بشكل طفيف مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، إلا أنها تراجعت بنسبة 2.9 في المائة بعد احتساب العوامل الموسمية. وبحسب البيانات، يمكن أن تكون أسباب الانخفاض الحقيقي في المبيعات هي اختناقات التوريد والارتفاع الحاد في أسعار التجزئة.

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