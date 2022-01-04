ارتفاع أسعار جميع المحروقات في لبنان

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أفاد تقرير في لبنان اليوم بارتفاع أسعار جميع المحروقات في البلاد. حيث ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 15 ألفا و600 ليرة لبنانية والمازوت 24 ألفا و200 ليرة لبنانية، وقارورة الغاز 20 ألفا و700 ليرة لبنانية.

وأصبح سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 351 ألفا و400 ليرة، وصفيحة البنزين 98 أوكتان 363 ألفا و400 ليرة.

وبحسب "الألمانية"، بلغ سعر صفيحة المازوت 360 ألفا و400 ليرة، وقارورة الغاز 319 ألفا و300 ليرة لبنانية.

ويشهد لبنان منذ نوفمبر عام 2019 أزمة مالية واقتصادية تضعه ضمن أسوأ 10 أزمات عالمية، وربما إحدى أشد ثلاث أزمات منذ منتصف القرن التاسع عشر، في غياب أي أفق لحدوث إنفراجة، حسب تحذير البنك الدولي في يونيو الماضي.

وارتفعت مع هذه الأزمة أسعار السلع بشكل جنوني خاصةً بعد ارتفاع سعر صرف الدولار ليلامس عتبة الـ 25000 ليرة لبنانية، وارتفعت أسعار المحروقات بعد رفع الدعم عنها.

 

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