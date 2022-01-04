“الزراعة”: إعطاء 6.5 مليون جرعة لقاح ضد الحمي القلاعية والوادي المتصدع



تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي جهود الحملة القومية لتحصين المواشي ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت يوم 16 نوفمبر 2021 حتى نهاية شهر ديسمبر الماضي بجميع محافظات الجمهورية.



حيث أوضح التقرير أنه تم إعطاء أكثر من 6.5 مليون جرعة لقاحات على النحو التالي:

3 مليون و356ألف و290 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية، 3 مليون و197 ألف و663 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع.



‏وأضاف محمود أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية تقوم بتنفيذ حملات التحصين أربع مرات على مدار العام بهدف وقاية الثروة الحيوانية من الأمراض والابئة بالإضافة إلى القوافل البيطرية التي تجوب كل محافظات الجمهورية.

