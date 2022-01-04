اعرف حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأربعاء 5/1/2022 ودرجات الحرارة في مصر

كشفت الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأربعاء الأربعاء الموافق 5 يناير 2022 في جمهورية مصر العربية، وفيما يلي ندقم لكم بيان الأرصاد عن الأحوال الجوية غدا.

حالة الطقس غدا

قالت الأرصاد إن طقس الغد معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت الأرصاد، أن الطقس غدا سيكون شديد البرودة ليلًا على الأنحاء كافة، ويصل إلى حد الصقيع على وسط سينا.

ولفت بيان الأرصاد، إلى تكون شبورة مائية كثيفة قد تصل إلى حد الضباب صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، بالإضافة إلى شوائب عالقة نهارا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى.

كما يتوقع خبراء الأرصاد أن تكون حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيهما بين متر إلى 1.75 وتكون الرياح السطحية شمالية غربية في البحر الأحمر بينما تكون جنوبية غربية في البحر المتوسط.

درجات الحرارة غدا

عظمى / صغرى

القاهرة 18 10

الإسكندرية 18 12

وادي النطرون 18 10

طنطا 18 10

شبين الكوم 18 10

دمنهور 19 12

بلطيم 19 12

مطروح 17 11

السلوم 17 10

سيوة 16 08

بورسعيد 19 12

دمياط 18 11

الزقازيق 19 10

المنصورة 18 10

الإسماعيلية 19 10

السويس 19 11

العريش 18 11

رفح 18 09

رأس سدر 19 11

نخل 17 05

نويبع 18 12

طابا 17 09

كاترين 12 02

الطور 23 12

شرم الشيخ 22 14

الغردقة 21 13

مرسى علم 22 14

الفيوم 18 07

بني سويف 18 07

المنيا 18 07

أسيوط 18 08

سوهاج 19 09

قنا 20 09

الأقصر 21 10

أسوان 23 11

إدفو 23 11

أبو سمبل 23 10

الوادي الجديد 20 07

شلاتين 25 15

أبو رماد 24 15

حلايب 23 16

رأس حدربة 22 15