بعد وفاته مسموما.. معلومات كروية عن أوسو كونان لاعب الأهلي السابق
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أعلن الفيتنامي نجوين مينا تشواه، وكيل أوسو كونان عن وفاة اللاعب عن عمر 32 عام تقريبا، حيث يتورط ابن عم أوسو كونان في مقتله مسمومًا، حسب تصريحات وكيل أعمال اللاعب.
حيث قال وكيل أعمال أوسو كونان إنه مات في ديسمبر الماضي في معقله كوت ديفوار، حيث أوضح أن ابن عمه هو الذي وضع له السم في النبيذ.
معلومات عن أوسو كونان
وفيما يلي نقدم لكم معلومات عن أوسو كونان لاعب النادي الأهلي السابق:
- أوسو كونان ايفوارى الجنسية من مواليد 23 يناير 1989
- بدأ أوسو كونان، مسيرته مع كرة القدم، مع نادي أفريكا سبورتس الإيفواري، قبل أن ينتقل إلى الترجي التونسي، ومنه إلى الملعب التونسي ومستقبل المرسي، على سبيل الإعارة، حتي جاءته فرصة الانتقال إلى الدوري المصري.
- كونان البالغ من العمر 32 عامًا مثل العديد من الفرق الأفريقية الكبرى، على رأسها الأهلي الذي لعب له في النصف الثاني من عام 2012، وحصل معه على لقب دوري أبطال إفريقيا، ليكون اللقب الأبرز في مسيرته، قبل الرحيل.
- كان أوسو كونان انضم إلى النادى الأهلى قادما من نادى مصر المقاصة خلال فترة الانتقالات الصيفية فى عام 2013، إلا أنه لم يستمر طويلًا مع الفريق، حيث إنه رحل بعد 6 أشهر فقط إلى نادى هجر السعودى على سبيل الإعارة، ومن ثم الاستغناء عنه نهائيًا.
- كونان شارك في خمس مباريات مع الاهلى في بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد توقف مسابقة الدوري ليحرز هدف وحيد في شباك تشيلسي بمسابقة دور المجموعات.
- مثل اللاعب الإيفواري العديد من الفرق الأخرى، على غرار الترجي الرياضي والمستقبل الرياضي بقابس والبنزرتي في تونس، وأفريكا سبور الإيفواري، ومصر للمقاصة وطلائع الجيش في مصر
- خاض كونان تجربة أوروبية مع فرق سيون السويسري وإتش زي كي هلسنكي الفنلندني حيث حقق لقبي الدوري والكأس، ولعب كذلك في فيتنام لفريق نام دينيه.
- ذكرت صحيفة "سوبر سبورت" الإيفوارية في تقرير لها أن كونان وافته المنية عن سن 32 عامًا، قبل شهر كامل، بعدما تعرض للقتل بالسم على يد ابن عمه.
- كشف نجيوين ميا تشاو، وكيل أعمال اللاعب، عن تفاصيل الوفاة التي حدثت في مسقط رأس اللاعب في قريته في كوت ديفوار قبل شهر من الآن، دون الكشف السبب.
- اللاعب الراحل كان يلعب قبل وفاته لفريق البكيرية في دوري القسم الثاني السعودي، حيث سافر في مطلع ديسمبر الماضي لمسقط رأسه لقضاء إجازة.