بعد وفاته مسموما.. معلومات كروية عن أوسو كونان لاعب الأهلي السابق

أعلن الفيتنامي نجوين مينا تشواه، وكيل أوسو كونان عن وفاة اللاعب عن عمر 32 عام تقريبا، حيث يتورط ابن عم أوسو كونان في مقتله مسمومًا، حسب تصريحات وكيل أعمال اللاعب.

حيث قال وكيل أعمال أوسو كونان إنه مات في ديسمبر الماضي في معقله كوت ديفوار، حيث أوضح أن ابن عمه هو الذي وضع له السم في النبيذ.

معلومات عن أوسو كونان

وفيما يلي نقدم لكم معلومات عن أوسو كونان لاعب النادي الأهلي السابق: