جائزة مصر للتميز الحكومي تطلق منظومة جوائز بالشهر العقاري والتوثيق



أعلنت جائزة مصر للتميز الحكومي عن إطلاق منظومة جوائز التميز الداخلية بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وذلك في إطار متابعة مسيرة الجوائز الداخلية بالجهات الحكومية وإطلاق تنفيذها بالوحدات المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية.

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن تنفيذ منظومة الجوائز الداخلية في الجهات الحكومية بالجهاز الإداري للدولة يأتي انطلاقا من حرص إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي على تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030 لدعم جهود الدولة لنشر وتعميق ثقافة التميز والتطوير المؤسسي بقطاعات الدولة المختلفة والتي تهدف في النهاية إلى تحسين جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية.

وأكد المهندس خالد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي أهمية تعميق ثقافة التميز المؤسسي في كل الجهات الحكومية من خلال تطبيق نظام الجوائز الداخلية للتميز والتي ستكون بدورها مؤهلة للترشح للمنافسة على جائزة مصر للتميز الحكومي في الدورات القادمة.

وأشار إلى الاستعداد الكامل لمكاتب الشهر العقاري والتوثيق لتطبيق منظومة الجوائز الداخلية لعدد من المكاتب المميكنة للشهر العقاري على مستوى الجمهورية لافتا إلى مشاركة 196 مكتب شهر عقاري مميكن بالدورة الأولى للجوائز الداخلية تمهيدا للإعلان عن نتائج أفضل 20 مكتبا مميكنا على مستوى الجمهورية.

وقدم فريق عمل جائزة مصر للتميز الحكومي ورشة تدريبية لفريق عمل الجوائز الداخلية للشهر العقاري للاطلاع على آليات إدارة الجوائز الداخلية ومهام فريق العمل والذي سيعد بمثابة حلقة الوصل المباشرة مع فريق إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي للتنسيق لعمليات إدارة الجوائز الداخلية.

وخلال الورشة استعرضت سهى سعيد المدير التنفيذي لجائزة مصر للتميز الحكومي المعايير الخاصة بالوحدات الخدمية الحكومية وفق نظام النجوم العالمي "خدمات السبع نجوم" للارتقاء بجودة الخدمات الحكومية وتحسين جودة حياة المواطن مؤكدة حرص إدارة الجائزة على تقديم الدعم الكامل لفريق عمل الشهر العقاري بالتنسيق مع المستشار أشرف حجازي مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق.