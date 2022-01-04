جماعات إرهابية تهدد بطولة أمم إفريقيا في الكاميرون

إلى جانب الخطر القائم جراء جائحة كورونا ومتحور أوميكرون المستجد، تنطلق كأس أمم إفريقيا لكرة القدم الأحد المقبل في الكاميرون، ضمن سياق أمني متوتر، بين تهديدات الانفصاليين الناطقين بالإنجليزية من جهة، ومخاطر التعرض لهجمات جماعات إرهابية "بوكو حرام وداعش" من جهة أخرى.

وبعدما كانت الجائحة سببًا في إثارة التكهنات حيال إمكانية تأجيل أو إلغاء المسابقة الأكبر في القارة، يمثل الأمن تحديًا كبيرًا آخر للمنظمين في هذا البلد الذي يعيش حالة حرب على جزء من أراضيه.