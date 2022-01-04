"التصديري للصناعات الغذائية" ينظم بعثة تجارية إلى كينيا 17 يناير



ينظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية بعثة تجارية إلى كينيا للشركات بالتعاون والتنسيق مع جهاز التمثيل التجاري وغرفة تجارة وصناعة كينيا وشركة كونسبت خلال الفترة من 17 - 19 يناير 2022.

وذكر المجلس أن البعثة تأتي في إطار جهوده للعمل على تنمية صادراته موضحا أن برنامج البعثة يشمل زيارة عدد من سلاسل التجزئة والسوبر ماركت وأسواق الجملة لتعريف الشركات بالمنتجات المنافسة والأسعار وأذواق المستهلكين وأهم الموزعين بجناب معرض لمدة يوم كامل بأحد أكبر فنادق العاصمة نيروبي على أن يتم افتتاح أعمال البعثة رسميا من قبل السفير المصري في كينيا وممثلين عن الحكومة الكينية ومسئولي غرفة تجارة وصناعة كينيا التي تعد أكبر تجمع لرجال الأعمال والمستوردين بالسوق الكيني.

وأكد المجلس حرصه خلال أعمال البعثة على توفير الدعم اللوجيستي والفني للشركات المشاركة من خلال وجود شركاء من بنوك مصرية موجودة بالسوق الكيني لسهولة التحويلات وضمان حصيلة الصادرات بجانب شركاء الشحن من الخطوط الملاحية العالمية أعضاء المجلس من مقدمي الخدمات وشركات الفحص ومراقبة الجودة لتوفير بيئة أعمال متكاملة للشركات المصرية المشاركة.



وتابع المجلس أنه يسعى إلى زيادة حركة التبادل التجاري مع كينيا من خلال تكوين قاعدة بيانات وتسجيل الشركات الكينية الراغبة في تصدير مدخلات الإنتاج والمواد الخام الغذائية إلى مصر مثل الشاي والفواكه الاستوائية والسمسم وغيرها من المنتجات التي تعتمد مصر على استيرادها بالكامل حيث تعد مصر ثاني أكبر مستورد للشاي الكيني الذي يعد أحد أهم ركائز الصادرات الكينية.



وأضاف أنه سيتم توفير الخدمات اللوجيستية المتعلقة بالبعثة في كافة مراحلها للشركات المشاركة لضمان توفير كافة الظروف الداعمة للعملية التصديرية.

وأوضح المجلس أن كينيا تعد أكبر الأسواق الأفريقية غير العربية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر2021 بقيمة بلغت 79 مليون دولار وتمثل 21% من إجمالي الصادرات إلى الدول الأفريقية غير العربية البالغ 377 مليون دولار خلال نفس الفترة كما تحتل كينيا المركز السابع عشر في قائمة أهم دول العالم المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال نفس الفترة وحققت الصادرات الغذائية إلى كينيا نسبة نمو 9.2% خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2021 مقارنة بصادرات كامل عام 2020.

وأكد المجلس أن برنامج المساندة التصديرية الذي أطلقته الحكومة المصرية في مطلع شهر سبتمبر 2021 يعطي مميزات وبرامج مساندة إضافية بنسبة 50% من المساندة الأساسية لبرنامج الفاتورة عند التصدير إلى الدول الأفريقية ومن بينها كينيا بالإضافة إلى برنامج مساندة الشحن الذي يصل إلى 80% من تكاليف الشحن عند التصدير إلى الدول الأفريقية ومن بينها كينيا.

ويبلغ عدد سكان كينيا حوالى 54 مليون نسمة بمساحة حوالى 581 الف كم وتمتلك واحدة من أهم الموائئ البحرية في منطقة شرق إفريقيا وهي ميناء مومباسا وتخدم تلك الميناء عدد من الدول الحبيسة مثل أوغندا جنوب السودان وإثيوبيا بالإضافة إلى المناطق الحدودية من تنزانيا والصومال.