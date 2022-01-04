موانيء البحر الأحمر تتداول 1168 طن بضائع و319 شاحنة

شهدت موانيء البحر الأحمر اليوم تداول 1168 طن بضائع عامة ومتنوعة، و319 شاحنة، و25 سيارة ملاكي.

وذكرت هيئة موانيء البحر الأحمر أن حركة الصادرات شملت 720 طن بضائع عامة، و83 شاحنة، و11 ملاكي، وشملت حركة الواردات 448 طن بضائع عامة، و236 شاحنة، و14 ملاكي، ويتواجد 13 سفينة على أرصفة الموانئ.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة (أمل) بحمولة 98 شاحنة و13 ملاكي، والسفينة "بوسيدن اكسبريس" بحمولة 103 شاحنات و1 ملاكي، وجرت مغادرة السفينة (أمل) بحمولة 55 شاحنة و10 ملاكي.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة "سيناء" ومغادرة السفينة "سيناء"، حيث تم استقبال 35 شاحنة بحمولة 448 طنا، وتصدير 28 شاحنة بحمولة 720 طنا و1 ملاكي.