27 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد



أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 27 سفينة خلال عمليات التداول.

وذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 4 سفن حاويات وخروج 3 سفن ويوجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 6 سفن.

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات وخروج سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة ويوجد على الأرصفة 3 سفن حاويات ومن المنتظر دخول سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة.

ويجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن.