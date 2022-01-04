27 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 27 سفينة خلال عمليات التداول.

وذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 4 سفن حاويات وخروج 3 سفن ويوجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 6 سفن.

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات وخروج سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة ويوجد على الأرصفة 3 سفن حاويات ومن المنتظر دخول سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة.

ويجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن.

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