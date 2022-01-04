اللجنة الفنية الأردنية المصرية للنقل البري تلتئم بالقاهرة

عقدت اللجنة الفنية الأردنية المصرية المشتركة للنقل البري، اجتماعا في العاصمة المصرية القاهرة تعزيزا للعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين في مجال النقل البري.



وقال بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن الاجتماعات ترأسها عن الجانب الأردني أمين عام الوزارة وسام التهتموني، وعن الجانب المصري الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي سيد متولي، مبينة أنها تهدف إلى توثيق أواصر التعاون بين الجانبين وتسهيل عمليات نقل البضائع والركاب بين أراضيهما.



واستعراض الجانبان خلال الاجتماع المواضيع المدرجة في جدول الأعمال، أبرزها: آلية دخول الشاحنات والبرادات الأردنية والمصرية إلى أراضي كلا البلدين، ودخول الحافلات المصرية والأردنية إلى أراضي البلدين.