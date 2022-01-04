"موانئ أبوظبي" تستقطب 95 مصنعا في مجال الصناعات البلاستيكية





أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي اليوم أن عدد الشركات العاملة في مجال صناعة اللدائن البلاستيكية ضمن قطاع المدن الصناعية والمنطقة الحرة التابع لها بلغ 95 شركة تشغل مساحة تبلغ 3،454،457 مترا مربعا.

ويمتد قطاع المدن الصناعية والمنطقة الحرة التابع لمجموعة موانئ أبوظبي على مساحة 550 كيلومترا مربعا من المناطق الصناعية والتجارية ويضم أكثر من 1،500 شركة محلية وإقليمية ودولية، ويبلغ مجموع الاستثمارات التي يستقطبها وفقًا لمسح أجراه مركز الإحصاء – أبوظبي أكثر من 140 مليار درهم إماراتي.

ويشهد القطاع اهتمامًا متزايدًا من شركات رائدة تتطلع إلى الاستثمار في مجمع اللدائن البلاستيكية التابع له، خصوصًا أن كيزاد و"زونزكورب" تشكلان حاليًا مركزًا إقليميًا للعديد من كبريات الشركات العالمية العاملة في قطاع اللدائن البلاستيكية.

وتشير التوقعات وفقًا للتقرير الصادر عن شركة أبحاث السوق الرائدة "فورتشن بيزنس إنسايتس" إلى أن قيمة السوق العالمي لقطاع اللدائن البلاستيكية ستنمو من 439.28 مليار دولار أمريكي في عام 2021 إلى 616.82 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5%، وذلك بفضل دخول منتجاته ضمن الاحتياجات الرئيسية للعديد من القطاعات الأخرى مثل الأغذية والمشروبات والصناعات الدوائية والزراعة وغيرها.

وأشار عبدالله الهاملي، رئيس قطاع المناطق الصناعية والمنطقة الحرة – مجموعة موانئ أبوظبي إلى الانتعاش والتطور الكبيرين اللذين يشهدهما قطاع اللدائن البلاستيكية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدًا أن مجموعة موانئ أبوظبي تعمل مع شركائها الاستراتيجيين لتسريع الاستثمار في هذا القطاع على المستوى الإقليمي وتوظيف الابتكار لتطويره.

وقال: "تلتزم مجموعة موانئ أبوظبي بتأدية دور فعال في دعم الاستراتيجية الوطنية الشاملة للصناعة والتكنولوجيا، ونواصل العمل في ظل توجيهات قيادتنا الرشيدة لتحقيق أهدافها المتمثلة في تنمية القطاع الصناعي وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني".

ولفت إلى أن المجموعة تساهم بشكل كبير في تحويل إمارة أبوظبي إلى مركز عالمي رائد للصناعات البلاستيكية ودعم جهود التنويع الصناعي في الدولة من خلال ما توفره من مرافق صناعية حديثة وبنية تحتية متطورة مدعومة بخدمات لوجستية متكاملة، الأمر الذي يتيح تلبية جميع احتياجات المستثمرين وتسهيل حصولهم على المواد الخام من المنتجات البلاستيكية بطريقة سريعة وفاعلة.

من جانبه قال محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي - زونزكورب: "تم تصميم مجمع اللدائن البلاستيكية ضمن قطاع المدن الصناعية والمنطقة الحرة بشكل يضمن تلبية احتياجات هذه الصناعة على المستوى العالمي، وشهد منذ تأسيسه في عام 2019 الكثير من التطورات المتلاحقة التي ساهمت في ترسيخ مكانته كمحفز رئيسي لنمو القطاع في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف: "حرصنا الكبير على تنفيذ خططنا الطموحة الرامية إلى ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي كمركز عالمي لقطاع اللدائن البلاستيكية بحلول عام 2025، والمساهمة بشكل فاعل في دعم الناتج المحلي الإجمالي وتوفير المزيد من فرص العمل، ينعكس في تعميق علاقات الشراكة والتعاون مع أصحاب العلاقة على امتداد سلسلة القيمة بما فيهم مصنعي اللدائن ومصنعي المنتجات البلاستيكية والعديد من مزودي الخدمات المساندة للقطاع".

ويتخذ مجمع اللدائن البلاستيكية التابع لقطاع المدن الصناعية والمنطقة الحرة موقعًا استراتيجيًا في إمارة أبوظبي ويوفر خدمات لوجستية متطورة، ما يمكّن المؤسسات العاملة ضمنه من دخول أسواق جديدة وتعزيز قدرتها على إنتاج ما يصل إلى 400،000 طن من المنتجات البلاستيكية سنويًا، ويقدم قيمة كبيرة إلى الشركات المحلية والإقليمية والعالمية الساعية للحصول على منصات لوجستية وصناعية متكاملة تدعم خطط التوسع في أعمالها.

كما يلبي مجمع اللدائن البلاستيكية احتياجات مجموعة متنوعة من الأنشطة الاقتصادية التي تتطلب هذه المواد، مثل عمليات التعبئة، والتغليف، والبناء، والمنتجات شبه النهائية؛ والمنتجات المخصصة للمستهلكين مثل السلع المنزلية، والمعدات الزراعية، ومواد التنظيف، والمنتجات المرّكبة وحلول الطباعة ثلاثية الأبعاد.