أسهم البنوك وشركات السفر ترفع المؤشر الأوروبي لذروة جديدة

الاقتصاد
بوابة الفجر
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واصلت الأسهم الأوروبية ارتفاعها اليوم الثلاثاء مدفوعة بأسهم قطاعات السفر والبنوك وسط دلائل على أن السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا ربما تكون أقل شدة مما كان يُعتقد من قبل.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.8% إلى 494.02 نقطة مسجلا ارتفاعا قياسيا جديدا للجلسة الثانية على التوالي.

وقفز مؤشر البنوك الأوروبية الفرعي 3.3% إلى ذرى نوفمبر تشرين الثاني، وكان الأفضل أداء اليوم بعد أن تلقت عوائد السندات الحكومية دعما من توقعات تشديد السياسة النقدية.

كما ارتفع مؤشر قطاع السفر الأوروبي 3.5% إلى أعلى مستوياته في أكثر من ستة أسابيع.

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