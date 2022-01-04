أسعار النفط تصعد فوق 80 دولار مع اتفاق أوبك+ على زيادة الإنتاج



ارتفعت أسعار النفط 2% اليوم الثلاثاء، إذ اتفق منتجو أوبك+ على التمسك بالزيادة المقررة لشهر فبراير استنادا إلى مؤشرات بأن السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا لن يكون لها سوى تأثير محدود على الطلب.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 1.50 دولار، أي نحو 2%، إلى 80.48 دولار للبرميل بحلول الساعة 1450 بتوقيت غرينتش.

وصعدت أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.48 دولار، أو 2%، إلى 77.56 دولار للبرميل.

وقالت مصادر في أوبك + لرويترز إن المجموعة اتفقت اليوم على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا في فبراير شباط استنادا إلى توقعها بأن السلالة أوميكرون سيكون لها تأثير قصير الأجل على الطلب.