في ذكر ى ميلادها.. تعرف على الشخصيات التي جسدتها ليلى علوي

يحل اليوم 4 يناير ذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة ليلى علوي، حيث جسدت الفنانة ليلى علوى شخصيات عديد ومتنوعة في الدراما والسينما نستعرض معكم هذه الشخصيات التي جسدتها ليلى علوي.

الشخصيات التي جسدتها ليلى علوي

جسدت الفنانة ليلى علوى أدوارا على شاشة السينما والتليفزيون مأخوذة من أعمال أدبية وروايات وفى عيد ميلادها نتذكر أبرزها في مسلسل حديث الصباح والمساء حيث تتعرض الأحدث التي كتبها أديب نوبل نجيب محفوظ وصاغ لها السيناريو محسن زايد لتاريخ مصر الاجتماعي والسياسي وتدور حول ثلاث شخصيات وتفرع أبنائها وأحفادها وتتابع صراعاتهم وأدوارهم الاجتماعية وعلاقتهم الإنسانية ومواقفهم المختلفة تجاه الحياة والوطن وهم الشيخ معاوية القليوبي الأزهري الوطني الذي يساهم في الثروة العرابية، وعزيز المصري ناظر سبيل بين القصرين الذي يعاني الفقر ويتطلع إلى ثروة والد زوجته، وشقيقة داود المصري الذي صعد إلى درجة طبقة البشوات بفضل عمه وطموحة، وعطا المراكيبي الذي أنجب على كبر ولدين من زوجته الثرية، ورغم الفروق الواضحة تتصاهر العائلات الثلاث وتشترك في الدفاع عن الوطن والحفاظ على مصالحهم من خلال خطوط درامية متشابكة.

وقد جسدت ليلى علوي دورهدى هانم الثرية الارستقراطية التى تتزوج من عطا المراكيبى صانع الأحذية بعدما أحبها تاجر المراكيب من كل قلبه وسعى إليها بكل شكل حتى أحبته وتم الزواج الذى جسدت الرواية فصوله ومن بعدها المسلسل الرائج والذى أعيدت حلقاته أكثر من مرة.

وقالت ليلى علوي عن المسلسل عام 2019 بعد إحدى مرات عرضه عبر إنستجرام: "عن رواية لواحد من أهم كتاب العرب العظيم نجيب محفوظ وسيناريو متقن واستثنائي ‏لأستاذ محسن زايد، ده هو بالظبط اللي بيحصل لي وبحس بيه مع كل إعادة وإعجاب وإشادة بمسلسل "حديث ‏الصباح والمساء" وشخصية "هدى هانم العطار" اللي أصبحت واحدة من أقرب شخصياتي وأعمالي لقلبي".‏

وإلى مسلسل بنت من شبرا المأخوذ عن رواية لفتحى غانم بنفس الإسم حيث جسدت ليلى علوى دور ماريا إميليو ساندرو المولودة لأب مصرى وأم يونانية التي عاشت طيلة حياتها في حي شبرا والتى تقرر أن تسرد على مسامع حفيدها قصة حياتها في الحي، واﻷزمات العاصفة التي تعرضت لها، وقصة حبها مع كريم المصري التي غيرت حياتها.

وقد ذكرت ليلى علوى في تصريحات صحفية سابقة أن سبب اقتناعها بقصة مسلسل “بنت من شبرا” أن أحداث المسلسل تتشابه مع قصة حقيقية كان بطلها والدها احمد علوي ووالدتها اليونانية التي عملت في الاذاعة الموجهة من القاهرة باللغة اليونانية وقد حرصت ليلى على قراءة الرواية أيضا التي كتبها فتحي غانم قبل بدء تصوير المشاهد.