استشاري يكشف علاقة السمنة باضطراب الدورة وتكيس المبيض (فيديو)

قال الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن السمنة المفرطة ضارة جدًا في كل الأعمار خاصة للسيدات، حيث تؤدي إلى السكر والضغط ودهون مرضية في الدم، وصعوبة في الحركة، ومشاكل في المفاصل.

وتابع "صبري"، خلال حوارها مع الإعلامية رنا عرفة، وممدوح الشناوي، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء أن السمنة تؤدي إلى اضطراب الدورة، وتكيس المبيض وصعوبة الإنجاب، مشيرًا إلى أن السمنة المفرطة تؤخر سن الإنجاب بسبب أن الدورة الهرمونية غير منتظمة.

ولفت إلى أن خفض السمنة يؤدي إلى انتظام الدورة وعمل المبيض بكفاءة عالية جدا، والانتهاء من مشكلة تكيس المبيض، وزيادة الفرص في الإنجاب.