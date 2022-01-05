فاروق الباز: في عهد الرئيس السيسي زاد الاهتمام بالبحث العلمي بشكل جيد

أكد الدكتور فاروق الباز، مدير مركز أبحاث الفضاء في جامعة بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، على أهمية البحث العلمي، وتطويره، لأنه أساس المستقبل، مشيرًا إلى أن البحث العلمي جزء هام في سبيل استمرار وتطوير المنظومة العامة.

واضاف الباز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج " 90 دقيقة " المذاع علي قناه " المحور

، على ضرورة تطوير ودعم البحث العلمي، مشيرًا إلى أنه في عهد الرئيس السيسي ارتفع الاهتمام بالبحث العلمي بشكل جيد، ولكن يجب الاهتمام بشكل أكبر، وتقديم إضافة لزيادة سنوية للبحث العلمي، خاصة أن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبير في مجال تكنولوجيا الفضاء، والبحث العلمي الفضائي.



وأشاد الدكتور فاروق الباز بافتتاح جامعات جديدة في مصر، مشددًا على أنه من الأهم من الافتتاحات أن نجد جامعات ذات تطور مهم، وذو مكانة أقوى الآن، مضيفًا:" نعالج الآن ميراث 70 سنة، فالبحث العلمي انخفض، والجامعات المصرية تراجعت بسبب أخطاء الماضى وعلينا الاهتمام بالمستقل، معقبًا: "لا بد أن نفيق ونهتم بالمستقبل ".





وتطرق للمشروعات القومية الزراعية في توشكى ومشروع الدلتا الجديدة، مشيرًا إلى أن العلم ودراسة الصور الفضائية ساهم في التحقق من وجود المياه الجوفية في الصحراء الغربية وشرق العوينات، ومحذرا من البناء على الأراضي الزراعية الحالية.

يذكر أن الإعلامية بسمة وهبة تقدم برنامج ٩٠ دقيقة من الاثنين إلى الاربعاء من كل اسبوع.