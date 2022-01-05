بعد انتحار "بسنت".. أستاذ كيمياء يوضح الطرق السليمة لإسعاف المنتحر بحبة "الغلة"

قال الدكتور مجدي عبد الظاهر أستاذ كيمياء متفرغ في جامعة الإسكندرية، إن حبة "الغلة" تستخدم في مكافحة الحشرات في القمح والسوس في الأخشاب وصوامع تخزين الحبوب وهي مواد كيماوية سامة.



أوضح في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، أن "حبة الغلة" تباع عند تجار المبيدات، ولكن لجنة المبيدات الزراعية قيدت استخدامها ولا يجوز لأي مواطن عادي أن يشتريها.



وكشف عبدالظاهر أن هناك سوقًا موازيًا لبيع حبة الغلة ونتيجة سوء الاستخدام قد تؤدي إلى الوفاة، وبمجرد نزولها في المعدة ينطلق غاز الفوسفين السام، ويؤدي إلى هبوط في القلب وإيقاف التنفس الخلوي.



ولفت أستاذ الكيمياء إلى أن عدم الوعي في عملية إسعاف المنتحر تؤدي إلى سرعة الوفاة، وإذا تناولها شخص عن طريق الفم ممنوع نهائيًا أن يشرب مياه، متابعًا: 'معظم المُنتحرين أهلهم بيشربوهم شربة ملح وهنا تكون الوفاة أكيدة".



وكشف أن إسعاف المنتحر بحبة الغلة يكون عبر شرب زيت جوز الهند أو زيت البرافين خلال أول نصف ساعة، ويمكن استخدام أي زيت ولا يشرب مياه أو سوائل نهائيًا.



واصل: "مفيش علاج مباشر للتسمم ولكن هناك تدخلات طبية للتسمم وبعض المواطنين يضع حبة الغلال في الأدراج ومياخدش باله إنها بتتفاعل مع رطوبة الجو".



"كلمة أخيرة" يذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة والنصف مساء.