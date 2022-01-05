تشييع جثمان أحمد الحجار من مسجد السيدة نفيسة ظهر اليوم

قررت أسرة الفنان الراحل أحمد الحجار تشييع جثمانه، اليوم الأربعاء، بعد صلاة الضهر من مسجد السيدة نفيسة.

وأعلنت الأسرة أن جثمان الراحل سيوارى الثرى في مقابر البساتين.

ونعت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، المطرب والملحن الكبير أحمد الحجار، شقيق النجم علي الحجار ونجل الموسيقار إبراهيم الحجار الذى غيبه الموت مساء الثلاثاء 4 يناير عن عمر يناهز 65 عام.

وقالت “عبد الدايم”، إن الموسيقى العربية فقدت نجما لامعا تميز بصوت أصيل وإحساس مرهف وصنع أعمالا ساهمت في التعبير عن مشاعر جيل كامل وستبقى خالدة باعتبارها علامات في عالم الطرب الحديث والمعاصر، وقدمت العزاء لأسرته وأصدقائه وجمهوره داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

يذكر أن أحمد الحجار ينتمي لعائلة فنية فوالده إبراهيم الحجار مطرب وملحن ومعلم لقواعد الغناء والموسيقى وشقيقه النجم علي الحجار وكانت والدته تتمتع بصوت عذب وتجيد غناء أعمال ليلى مراد وأسمهان، التحق بالمعهد العالى للموسيقى العربية، وتعلم العزف على آلتي العود والبيانو كما درس النوتة الموسيقية والمقامات الشرقية والغربية، وبدأ مجال الاحتراف وهو طالب فى السنة الأولى له بالكلية ثم توالت أعماله الفنية بين التلحين والغناء، إلى جانب الحان العديد من الأعمال المسرحية ومقدمات المسلسلات التلفزيونية.