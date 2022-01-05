مفاجأة.. مقرر القومي للسكان سابقا: بورسعيد الأولى في الولادات القيصرية

بنسبة 77%..

قال الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان سابقًا، إن نسبة الولادة القيصرية في مصر طبقًا لآخر مسح سكاني وصلت إلى 52%، مشيرًا إلى أن أعلى محافظة في نسبة الولادة القيصرية في مصر كانت بورسعيد وبلغت 77%.

وأضاف “حسن”، خلال حواره ببرنامج يحدث في مصر، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، على شاشة mbc مصر، أن نسبة الولادة القيصرية في المستشفيات الحكومية 45%، بينما بلغت النسبة في المستشفيات الخاصة 66%، معقبًا: "يعني من كل ٣ ولادات، ولادتين منهم هيبقوا قيصري".

وذكر أن نسبة الولادة القيصرية في مصر طبقًا لنتائج المسح السكاني سنة 2000 كانت 10%، وسنة 2008 نحو 27.6%، مشيرًا إلى أنّ مصر تحتل المرتبة الثالثة عالميًا بعد جمهورية الدومينيكان والبرازيل.

واستطرد: "معني كده أن أكثر من نصف الولادات في مصر هي الولادة قيصرية، ومن سنة 2000 إلى 2008، الولادة القيصرية زادت أكثر من الضعف.. من 10% إلى نحو 28%، ومن سنة 2000 إلى 2014، الولادة القيصرية زادت أكثر من 5 أضعاف.. من 10% إلى نحو 52%".

وأشار إلى أن "صحيفة الجارديان البريطانية عرضت تقرير صحفي بيتكلم عن ارتفاع معدلات الولادة القيصرية في العالم وضربت مثل بمصر علشان هي أعلى نسبة في العالم بنتيجة 63%".