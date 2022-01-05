عاجل.. التحالف يعلن تدمير ورشتين لتجميع الطائرات المسيرة بصنعاء

أعلن تحالف دعم الشرعية الذي تقوده المملكة العربية السعودية شن هجمات جديدة استهدفت بعض مواقع تجميع وتصنيع الطائرات المسيرة في صنعاء.

وقال التحالف، إنه شن ضربات جوية ضد أهداف عسكرية مشروعة استجابة لتهديد المسّيرات من صنعاء، ما أسفر عن تدمير ورشتين لتجميع وتفخيخ الطائرات المسيّرة بمعسكر الفرقة الأولى مدرع، وخزنين للطائرات المسيّرة بمعسكر ضبوة.

وأوضح التحالف أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وتم اتخاذ إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية.