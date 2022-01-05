أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 5-1-2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الذهب فى مصر، خلال بداية تعاملات اليوم الأربعاء، وذلك بعد ارتفاعها خلال تعاملات أمس، ليصعد جرام المعدن الأصفر نحو 3 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم  في مصر:

وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 680.5 جنيهًا.

كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 794 جنيه.

فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 907.5 جنيها.

سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 6352 جنيهًا.

 

سعر الذهب اليوم عالميا:

ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء بعدما دفع صعود عوائد السندات الأمريكية، بدعم رهانات على أن مجلس الفدرالي الأميركي سيرفع أسعار الفائدة بأسرع من المتوقع، المعدن النفيس لأكبر انخفاض في ستة أسابيع في الجلسة السابقة.
           
وزاد الذهب 0.2% في العقود الفورية إلى 1804.46 دولار للأونصة، بعدما ارتفع أمس الاثنين لأعلى مستوى في أكثر من شهر عند 1831.62 دولار قبل أن يتخلى عن المكاسب ويغلق منخفضا 1.5%.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1804.30 دولار.

وتراجعت أسعار الذهب في 2021 بنحو 4% مسجلا أسوء أداء في 6 سنوات وأول تراجع في 3 سنوات..

وتراجعت الفضة في العقود الفورية 0.4% إلى 22.77 دولار للأونصة، بينما ارتفع البلاتين 0.1% إلى 956 دولارا، وزاد البلاديوم 1.2% إلى 1847.69 دولار.

 

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