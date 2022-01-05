النفط الكويتي يتجاوز 80 دولار للبرميل

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي في جلسة أمس الثلاثاء بواقع 64 سنتًا؛ ليصل إلى 80.34 دولار، مقابل 79.70 دولار للبرميل أول أمس الاثنين، وذلك وفقًا للسعر المُعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

عالميًا، تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وسط ترقب صدور بيانات المخزونات الأمريكية إذ تشير التوقعات الأولية نحو تراجعها، وبعد انتهاء اجتماع "أوبك+".

وأقرت مجموعة "أوبك+" تثبيت سياسة إنتاج النفط الحالية دون تغيير خلال الشهر المُقبل، والتي بموجبها سوف يتم زيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يوميًا.

من جانبه، رحب البيت الأبيض بالتنسيق مع السعودية والإمارات ومجموعة "أوبك+" لمواجهة ضغوط الأسعار، كما رحب بقرار المجموعة بمواصلة الزيادات في الإنتاج بما يدعم التعافي الاقتصادي.

على صعيد تداولات اليوم، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم مارس بنحو 0.15% أو ما يُعادل 0.12 دولار لتصل إلى 79.88 دولار للبرميل.

كما هبطت اليوم أيضًا عقود خام نايمكس الوسيط الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 0.17% أو ما يُعادل 0.13 دولار لتصل إلى 76.86 دولار للبرميل.

والجدير بالذكر أن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية سوف تكشف في وقت لاحق اليوم، بيانات المخزونات الرسمية عن الأسبوع الماضي.