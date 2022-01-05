القطاع الخاص الإماراتي يواصل النمو في ديسمبر 2021

قالت شركة "آي إتش إس ماركت"، إن بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر ديسمبر الماضي اختتمت على نهاية قوية بالنسبة للاقتصاد الإماراتي غير المنتج للنفط، مع استمرار النمو بوتيرة ملحوظة.

وأشارت الشركة في تقرير حديث لها، إلى حدوث توسع حاد في الأعمال الجديدة، في حين ارتفعت مستويات الإنتاج بأسرع وتيرة فيما يقرب من عامين ونصف العام.

وأفادت الشركة بارتفاع أقوى في ضغوط التكلفة التي غالبا ما كانت مرتبطة بزيادة أسعار الطاقة والوقود، وقد ارتفعت تكاليف الشراء الإجمالية بأعلى معدل لها منذ شهر مارس.

وجاءت أهم نتائج مؤشر مديري المشتريات في الإمارات خلال ديسمبر الماضي، أنه ازدادت طلبيات التصدير الجديدة على الرغم من تباطؤ معدل الارتفاع وكونه هامشيا.

واستمرار الطلبيات الجديدة في الارتفاع بشكل حاد على الرغم من تراجع معدل النمو إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، مع زيادة الطلب القوي من العملاء كمحركين رئيسيين لنمو المبيعات.

وواصل ارتفاع الطلبات الجديدة دعم التوسع الملحوظ في نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط في شهر ديسمبر.

وارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج، ويعزى ذلك إلى ارتفاع تكاليف الوقود والطاقة، فضلا عن ارتفاع أسعار المواد الخام.

ووصل معدل شراء مستلزمات الإنتاج إلى أبطئ معدل في خمسة أشهر، في حين ارتفعت مستويات المخزون بشكل هامشي فقط، وجاء ذلك على الرغم من التحسن الإضافي في أوقات التسليم.

وانخفضت ثقة الشركات فيما يتعلق بالنشاط المستقبلي إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر خلال شهر ديسمبر، وقدم 14% فقط من الشركات المشاركة نظرة إيجابية، بينما تأمل الشركات في استمرار اتجاه النمو القوي.

يذكر أنه أشارت بيانات لمؤشر مديري المشتريات إلى زيادة ملحوظة في النشاط التجاري في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي خلال شهر نوفمبر 2021، بفضل الأعمال الجديدة.

وحسب تقرير شركة الأبحاث العالمية "أي إتش إس" ماركت، خلال ديسمبر 2021، كان السبب الرئيسي وراء هذا الانتعاش زيادة الأعمال الجديدة بأقوى معدل منذ شهر يوليو 2019، وللشهر الـ 12 على التوالي.

وحققت تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية قفزات متلاحقة وتوسعًا متواصلًا على مدى نصف قرن، مع نموها بأكثر من 1400 ضعف خلال سنوات الاتحاد الــ "50"، وارتفعت من نحو 1.14 مليار درهم في عام 1971 إلى ما يزيد على 1.4 تريليون درهم في 2020.