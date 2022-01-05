مباحثات بين السعودية والولايات المتحدة لتعزيز التعاون المشترك



تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، اتصالًا هاتفيًا، يوم الثلاثاء، من وزير خارجية الولايات المتحدة، أنتوني بلينكن.

وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وسُبل تعزيزها في كافة مجالات التعاون والتنسيق المشترك، وفقًا لوكالة أنباء السعودية "واس".

وناقش الوزيران خلال الاتصال، العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدان الصديقان بالمنطقة والعالم.