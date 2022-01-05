رويترز: انخفاض مخزونات النفط الأميركية بمقدار 6.4 مليون برميل

الاقتصاد
بوابة الفجر
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قالت مصادر لرويترز نقلا عن بيانات من معهد البترول الأميركي إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي بينما زادت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وبحسب المصادر، فقد أظهرت البيانات أن مخزونات الخام انخفضت بمقدار 6.4 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 31 ديسمبر كانون الأول.

وسجلت مخزونات البنزين ارتفاعا قدره 7.1 مليون برميل كما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 4.4 مليون برميل.

هذا وكانت أسعار النفط قد ارتفعت 2% أمس الثلاثاء 4 يناير مع اتفاق منتجي أوبك+ على التمسك بالزيادة المقررة لشهر فبراير استنادا إلى مؤشرات بأن السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا لن يكون لها سوى تأثير محدود على الطلب.

 
 

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