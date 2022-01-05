مؤشر مديري المشتريات في الإمارات يتراجع إلى 55.6 في ديسمبر



تراجع مؤشر مديري المشتريات PMI الصادر من IHS Markit بشكل طفيف في ديسمبر إلى 55.6 نقطة من 55.9 في نوفمبر، والذي يعتبر أعلى مستوى منذ يونيو 2019 عند 55.9 نقطة.

هذا وسجل الاقتصاد الإماراتي غير المنتج للنفط استمرارا للنمو طوال الربع الرابع من العام الماضي وذلك مع بداية معرض إكسبو وتخفيف قيود السفر.

هذا وأشارت الأرقام الأخيرة إلى توسع كبير في الأعمال الجديدة، في حين ارتفعت مستويات الإنتاج بأسرع وتيرة في ما يقارب عامين ونصف.

ومن جانب آخر، أوضحت الشركات أن ضغوط التكلفة ارتفعت بشكل أقوى عن ذي قبل، حيث ارتفعت تكاليف الشراء الإجمالية بأعلى معدل لها منذ مارس، ما أدى في الكثير من الأحيان إلى عدم قيام الشركات بشراء مستلزمات الإنتاج الإضافية.