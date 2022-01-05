مؤشر مديري المشتريات في الإمارات يتراجع إلى 55.6 في ديسمبر

الاقتصاد
الامارات- أرشيفية
الامارات- أرشيفية
Advertisements


تراجع مؤشر مديري المشتريات PMI الصادر من IHS Markit بشكل طفيف في ديسمبر إلى 55.6 نقطة من 55.9 في نوفمبر، والذي يعتبر أعلى مستوى منذ يونيو 2019 عند 55.9 نقطة.

هذا وسجل الاقتصاد الإماراتي غير المنتج للنفط استمرارا للنمو طوال الربع الرابع من العام الماضي وذلك مع بداية معرض إكسبو وتخفيف قيود السفر.

هذا وأشارت الأرقام الأخيرة إلى توسع كبير في الأعمال الجديدة، في حين ارتفعت مستويات الإنتاج بأسرع وتيرة في ما يقارب عامين ونصف.

ومن جانب آخر، أوضحت الشركات أن ضغوط التكلفة ارتفعت بشكل أقوى عن ذي قبل، حيث ارتفعت تكاليف الشراء الإجمالية بأعلى معدل لها منذ مارس، ما أدى في الكثير من الأحيان إلى عدم قيام الشركات بشراء مستلزمات الإنتاج الإضافية.

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

اليونان: أنفقنا أكثر من 300 مليون يورو على اختبارات الكشف "كورونا"

ضم "الشروق" و"بدر" و"العبور" للعاصمة الإدارية الجديدة

عاجل.. قناة واحدة عبر النايل سات تُعلن نقلها لمباريات كأس الأمم الإفريقية

بعد كهربا.. تعرف على قائمة الراحلين عن الأهلي

عاجل.. فتح باب التصويت لعقد انتخابات اتحاد الكرة

خطوة واحدة تفصل " حاوي " الأهلي عن الرحيل

وزيرة التضامن تستقبل رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر

ميدو للمنتقدين: "أنا أكتر واحد اتقطعت في مصر"