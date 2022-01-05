خاص|| هل يلجأ السودان لانتخابات مبكرة بعد استقالة حمدوك؟

استقال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، من منصبه، عقب أيام من احتجاجات عمت أنحاء البلاد.

ووجه حمدوك، كلمة للشعب السوداني في العاصمة الخرطوم، قال فيها: "لقد قررت أن أرد إليكم أمانتكم، أعلن استقالتي من منصب رئيس الوزراء، وأفسح المجال أمام أبناء وبنات هذا الوطن المعطاء، لاستكمال قيادة وطننا العزيز للعبور به نحو الدولة الديمقراطية".

سيناريوهات محتملة

وسيشهد السودان، عقب استقالة حمدوك، العديد من السيناريوهات المحتملة خلال الفترة القادمة وعلي رأسها تشكيل الحكومة وأيضًا فتح الحوار الوطني وتختتم بالإنتخابات.

إجراء انتخابات مبكرة

قال الباحث سمير رمزي، المتخصص في الشأن السوداني، إن السودان سيلجأ لإجراء انتخابات مبكرة بشكل سريع حال فشل فتح حوار وطني بين الأطراف السودانية.

وتوقع الباحث سمير رمزي، في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن تلجأ قيادات الجيش السوداني إلى تعيين حكومة تصريف أعمال لحين إجراء إنتخابات في البلاد بالإضافة إلي أن هذا السيناريو سوف يحصل علي دعم من بعض المكونات السياسية غير المشاركة في الحراك الإحتجاجية الرهان.

وأضاف الباحث السياسي، أنه من المتوقع أن المكون العسكري سوف يحاول ضم بعض العناصر المؤثرة بالحركة الإحتجاجية لهذا الخيار، ومنها حزب الأمة القومي وإتحاد المهن وغيرهم.