استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء 5-1-2022، أمام الجنيه المصرى ببداية التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلا بالبنك الأهلي المصرى وبنك مصر ثباتا عند سعر 15.64جنيه للشراء، 15.74جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 15.66جنيه للشراء، 15.75جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري

15.66 جنيه للشراء.



15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

15.64 جنيه للشراء.



15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.66 جنيه للشراء.



15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.66 جنيه للشراء.



15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.64 جنيه للشراء.



15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى

15.66 جنيه للشراء.



15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

15.68 جنيه للشراء.



15.76 جنيه للبيع.