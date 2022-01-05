شائعة طلاق حسن الرداد وإيمي سمير غانم تتصدر جوجل (تفاصيل)

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بوابة الفجر
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تصدرت شائعة طلاق حسن الرداد وإيمي سمير غانم تريند “جوجل” خلال الساعات القليلة الماضية، لذا تستعرض بوابة “الفجر” في السطور التالية كافة التفاصيل المتعلقة حول هذا الأمر.

إيمي سمير غانم ترد على شائعة طلاقها

ردت النجمة إيمي سمير غانم، على شائعة طلاقها من زوجها الفنان حسن الرداد، بطريقة غير مباشرة.

باقة ورد من إيمي لـ “حسن الرداد” في عيد ميلاده

وأرسلت إيمي سمير غانم باقة ورد حمراء إلى زوجها حسن الرداد، بمناسبة عيد ميلاده الذي وافق يوم 2 يناير الجاري، في فترة عرض مسرحيته الجديد ة "في نص الليل" في موسم الرياض بالسعودية، مع النجوم غادة عادل ومحمد عبدالرحمن وريم مصطفى وسليمان عيد ومصطفى هريدي ومصطفى بسيط ونيللي محمود

حسن الرداد يرد على منشور إيمي سمير غانم

ونشر الرداد، صورة باقة الورد  عبر خاصية "ستوري إستجرام"، مصحوبة بإيموجي قلب ليثبت عدم طلاقهما.

حسن الرداد ينفي شائعة طلاقه من إيمي سمير غانم

ونفى الفنان حسن الرداد مؤخرا، ما تردد حول انفصاله عن زوجته إيمي سمير غانم، قائلا "كلام سخيف وفاضي.. السوشيال مش وراها غير سيرة الناس".

حسن الرداد ينفي إنفصاله عن إيمي سمير غانم

وعن شائعة طلاق حسن الرداد وإيمي سمير غانم في وقت سابق وجه حسن لـ "إيمي" رسالة، مفاداها "الجو تحفة جدًا في البوليفارد، عايز أبعت رسالة كبيرة جدا لزوجتي العزيزة إيمي سمير غانم بقولها إن شاء الله نبقى مع بعض السنة الجاية هنا ونعمل عرض مع بعض".

إيمي سمير غانم ترد على شائعة طلاقها شائعة طلاق حسن الرداد وإيمي سمير غانم تريند حسن الرداد وإيمي سمير غانم شائعة طلاق إيمي سمير غانم حسن الرداد
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