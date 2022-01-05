أحمد عز يتحدث عن فيلم الجريمة: مختلف تماما عن الأعمال السابقة

تحدث الفنان أحمد عز عن فيلم الجريمة الذي تم العرض الأول له داخل إحدى السينمات، قائلا: “مختلف تماما عن كل الأعمال السابقة”.

أحمد عز يتحدث عن فيلم الجريمة

وقال أحمد عز أن الفيلم هو نوع جديد لم يتم إنتاج مثله من قبل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى شريف عامر عبر برنامجه يحدث فى مصر.

أحمد عز: “يا رب الفيلم يعجب المشاهدين”

وقال أحمد عز: "يا رب الفيلم يعجب المشاهدين.. حضرت اليوم العرض الخاص ولقى إعجاب المشاهدين".



أحمد عز يتحدث عن العمل مع المخرج شريف عرفه

وأكد أحمد عز أن العمل مع المخرج شريف عرفة يختلف جدا على المستوى الفني والإنساني، كما أن تجربة “الجريمة” تعتبر التجربة الثانية معه بعد فيلم الممر.



صناع فيلم الجريمة يحتفلون بالعرض الأول

واحتفل صناع فيلم "الجريمة" بالعرض الخاص والأول للفيلم داخل أحد سينمات منطقة التجمع الخامس، وحضره عدد كبير من صناع الفيلم، منهم النجوم أحمد عز والنجم ماجد الكدوانى، ومنة شلبى والمخرج شريف عرفة والفنانون محمد جمعة ومحمد أبو داود ونبيل عيسى، والسيناريست أمين جمال، والفنان الشاب كريم مغاورى.



أحداث وأبطال فيلم “الجريمة”

وتدور أحداث فيلم "الجريمة في إطار تشويقي حول جريمة قتل، وهو بطولة كل من: أحمد عز، منة شلبى، ماجد الكدواني، سيد رجب، رياض الخولي، ونبيل عيسى، ومحمد الشرنوبي، وميرنا نور الدين، وناردين فرج، شارك في السيناريو والحوار أمين جمال، محمد محرز، إنتاج هشام عبد الخالق، قصة وإخراج شريف عرفة.