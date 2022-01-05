حقيقة انفصال حسن الرداد عن زوجته إيمي سمير غانم

حسن الرداد، تعتبر الحياة الشخصية لنجوم الفن والمشاهير من الأمور التي تسبب حرجا لهم ولأسرهم، حيث يرغبون في عدما تناول ما يخص حياتهم الشخصية، حيث تنتشر العديد من الشائعات المنافية للواقع.

حسن الرداد

وتصدر الفنان حسن الرداد اليوم الأربعاء الموافق الخامس من يناير 2021، تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب تداول أنباء بشأن انفصاله عن زوجته إيمي سمير غانم.

حقيقة انفصال حسن الرداد عن إيمي

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تفيد بانفصال وطلاق حسن الرداد عن زوجته إيمي سمير غانم، التي غابت عن الأعين منذ وفاة والديها النجمين سمير غانم ودلال عبدالعزيز.

رد إيمي زوجة حسن الرداد

ومن جانبها ردت النجمة إيمي سمير غانم، على شائعة طلاقها من زوجها حسن الرداد بطريقة غير مباشرة، بعدما أرسلت إليه "بوكيه ورد" بمناسة عيد ميلاده خلال عرض مسرحيته الجيدة "في نص الليل" التي تعرض في موسم الرياض.

حسن الرداد يرد على الشائعة

ونشر حسن الرداد صورة باقة الورد وتحمل بطاقة كتب عليها: "من إيمي سمير غانم"، عبر خاصية "ستوري إستجرام"، مصحوبة بإيموجي قلب، وهو نفس ما فعلته زوجته إيمي.

حسن الرداد ينفي

وبدوره نفى حسن الرداد ما تردد حول انفصاله عن زوجته إيمي سمير غانم، مشيرا إلى أن الكلام المتداول سخيف، مضيفا: "السوشيال مش وراها غير سيرة الناس".

حسن الرداد وإيمي سمير غانم

وجدد حسن الرداد على ان ما يتم تداوله مجرد شائعات حيث نشر مقطع فيديو له من الرياض وجه خلاله رسالة لـ "إيمي"، قائلا" "الجو تحفة جدًا في البوليفارد، عايز أبعت رسالة كبيرة جدًا لزوجتي العزيزة إيمي سمير غانم بقولها إن شاء الله نبقى مع بعض السنة الجاية هنا ونعمل عرض مع بعض".