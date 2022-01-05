خطة باريس سان جيرمان لإقناع مبابي بالتجديد

الفجر الرياضي
مبابي
مبابي
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يواصل مسئولو نادي باريس سان جيرمان الفرنسي جهوده لمحاولة تجديد عقد الفرنسي كيليان مبابي، للإبقاء عليه داخل صفوف النادي الباريسي في ظل اهتمام نادي ريال مدريد بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات المقبلة.


وارتبط مبابي بالرحيل عن باريس سان جيرمان في الصيف المقبل عقب نهاية الموسم الجاري من أجل الانتقال لنادي ريال مدريد الإسباني في صفقة مجانية عقب نهاية عقده.


وأكدت تقارير صحفية أن مبابي يرفض تمديد عقده مع باريس سان جيرمان بالرغم من عرض إدارة النادي الفرنسي عروض خرافية على اللاعب.


وحسبما ذكر موقع "le10sport" الفرنسي فأن ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان حاول في الأيام الماضية استخدام حاشية مبابي من أجل إقناعه بتمديد عقده.


وأكد الصحفي جوزيب بيدريول خلال برنامجه الشهير "التشيرنجيتو" على أن المقربين بالفرنسي مبابي تحدثوا مع اللاعب من أجل إقناعه بتمديد عقده لمدة عامين مع باريس سان جيرمان.


واضاف الصحفي أنه بالرغم من تلقى اللاعب إغراءات بالجملة لتمديد عقده مع باريس إلا أنه لم يعطي أي إشارة للموافقة على العرض المقدم، ويعتمد ريال مدريد على رغبة اللاعب في الانتقال للبرنابيو لحسم الصفقة.

 

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