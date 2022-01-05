توقعبات بنمو اقتصاد الإمارت 4.2% في 2022

توقع مصرف الإمارات المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بمعدل 4.2% هذا العام مع نمو 3.9% للناتج غير النفطي.

وفي المراجعة الربعية للفصل الثالث توقع المركزي أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام 2021 إلى 2.1%، ورجح أن يكون نمو الناتج غير النفطي عند 3.8 %، حسب بيان صحفي.

وحافظ المركزي على توقعاته الخاصة بنمو الناتج المحلي النفطي للدولة بمعدل 5% في العام 2022 بعد انكماش كان يتوقع أن يكون 2% في 2021.

وأوضح أن معدل التضخم في الإمارات تحول إلى المستوى الإيجابي في الربع الثالث لأول مرة منذ الربع الرابع لعام 2018 وبنسبة 0.6%، وكان توقع أن يسجل 2021 تضخمًا ثابتًا على مدار العام.

يذكر أنه اعتمد مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي خلال اجتماع ديسمبر 2021، معايير انكشاف البنوك على القطاع العقاري، على أن يبدأ العمل بها اعتبارًا من 30 ديسمبر/كانون الأول 2021.

وستعمل معايير انكشـاف البنوك على القطاع العقاري على تحسين التعريف والقياس والإشراف على الانكشاف العقاري بناءً على منهجية واضحة المعالم، وسيتم تطبيق فترة المراقبة والمراجعة كحد أدنى حتى نهاية عام 2022.