"الجريمة" تضع أحمد عز على صدارة جوجل

شهد الفنان أحمد عز أمس الثلاثاء، العرض الخاص لفيلمه الجديد "الجريمة"، وسط ترحيب بالحضور، ورافقه الفنان ماجد الكدواني، ما ينبئ بعمل سينمائي جيد.

أحمد عز

وقال أحمد عز إن فيلم "الجريمة" هو نوع جديد لم يتم إنتاج مثله من قبل، مشيرا إلى أنه يختلف بشكل كبير عن كافة أعماله التي قدمها للسينما سابقا.

تمنيات أحمد عز

وأعرب أحمد عز عن تمنياته أن ينال "الجريمة" إعجاب الجمهور والمشاهدين، مؤكدا أن العرض الأول للفيلم حضر الكثيرون، حيث أبدوا إعجابهم الشديد بهذا العمل، وذلك خلال مداخلة له مه الإعلامي شريف بدر.

أحمد عز في "الجريمة"

وأوضح أحمد عز أن العمل مع المخرج شريف عرفة يختلف جدا على المستوى الفنى والإنسانى، مشيرًا إلى أن هذه هي التجربة الثانية معه بعد فيلم الممر، الذي تشاركا فيه سابقا.

الحضور في افتتاح فيلم أحمد عز

وحضر عدد كبير من صناع الجريمة وعلى رأسهم أحمد عز وماجد الكدواني خلال العرض الأول الذي أقيم بأحد سينمات التجمع الخامس، إلى جانب منة شلبى والمخرج شريف عرفة والفنانون محمد جمعة ومحمد أبو داود ونبيل عيسى، والسيناريست أمين جمال، والفنان الشاب كريم مغاورى.

أحداث فيلم أحمد عز

يُذكر أن أحداث فيلم أحمد عز الجديد "الجريمة" تدور في قالب تشويقي حول جريمة قتل، ويشاركه البطولة منة شلبى، ماجد الكدواني، سيد رجب، رياض الخولي، ونبيل عيسى، ومحمد الشرنوبي، وميرنا نور الدين، وناردين فرج.