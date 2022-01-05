النفط يستقر.. "برنت" عند 80 دولارا

الاقتصاد
النفط- ارشيفية
النفط- ارشيفية
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استقرت أسعار النفط اليوم إذ يدرس المستثمرون تأثير الارتفاع الهائل في حالات الإصابة بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا لكن الاتجاه الصعودي ظل محدودا بعد ارتفاع مخزونات الوقود الأمريكية.

وتراجع خام القياس العالمي مزيج برنت 4 سنتات إلى 80.04 دولار للبرميل بحلول الساعة 0716 بتوقيت جرينتش.
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتين إلى 77.01 دولار للبرميل.

وسجلت الولايات المتحدة نحو مليون إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الاثنين في أعلى حصيلة يومية في العالم كما أن الرقم يعادل تقريبا مثلي عدد الإصابات القياسية التي سجلتها الولايات المتحدة قبل أسبوع، وفقا لـ "رويترز".

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء ارتفاع مخزونات البنزين 7.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 31 ديسمبر كما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 4.4 مليون برميل.

 

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